Состоялась церемония инаугурации президента Ильхама Алиева - ОБНОВЛЕНО-1

2018-04-18 10:52 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, на церемонии инаугурации приняли участие официальные лица азербайджанского государства, члены правительства, депутаты Милли Меджлиса и члены семьи президента.

Почетный кортеж, сопровождавший президента Ильхама Алиева, направился в Милли Меджлис, где состоится церемония инаугурации президента Азербайджанской Республики.

Инаугурация Ильхама Гейдар оглу Алиева, избранного всенародным голосованием Президентом Азербайджанской Республики, была объявлена открытой.

Участники церемонии встретили президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева бурными аплодисментами.

Солдаты Вооруженных Сил под звуки торжественного марша внесли на сцену государственный флаг Азербайджанской Республики и штандарт (флаг) президента Азербайджана.

На сцену были приглашены председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев и судьи Конституционного суда.

Председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев сказал, что Конституционный суд Азербайджанской Республики, утвердив своим постановлением от 17 апреля 2018 года выводы Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента Азербайджанской Республики, объявил господина Ильхама Гейдар оглу Алиева президентом Азербайджанской Республики: «Господин Ильхам Гейдар оглу Алиев, избранный президентом Азербайджанской Республики, в соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджанской Республики приглашается к принесению присяги в присутствии судей Конституционного суда».

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджанской Республики, принес присягу:

«Осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!»

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем президент принес присягу, положив руку на священный Коран:

«Положа руку на священный Коран, клянусь быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими».

Преклонив колено, президент Ильхам Алиев поцеловал государственный флаг Азербайджана.

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09:58

В Милли Меджлисе проходит церемония инаугурации президента Ильхама Алиева.

Как сообщает АПА, на церемонии присутствуют официальные лица азербайджанского государства, члены правительства, депутаты Милли Меджлиса, члены семьи президента.

Почетный кортеж, сопровождающий президента Ильхама Алиева, направился в Милли Меджлис на церемонию принятия присяги президента Азербайджанской Республики.

Инаугурация Ильхама Гейдар оглу Алиева, избранного всенародным голосованием президентом Азербайджана, была объявлена открытой.

Участники церемонии встретили президента Азербайджана Ильхама Алиева бурными и продолжительными аплодисментами.

Солдаты Вооруженных сил под звуки торжественного марша вынесли на сцену государственный флаг Азербайджана и штандарт (флаг) президента Азербайджана.