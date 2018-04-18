Политолог: Триумф Саргсяна будет недолгим

2018-04-18 10:51 | www.oxu.az | 7

Когда Серж Саргсян был президентом Армении, он контролировал только один государственный пост, теперь же он может контролировать два поста.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал азербайджанский политолог Эльхан Шаиноглу.

По его словам, после того, как Саргсян стал премьер-министром, он может манипулировать и президентом, которого сам же и пригласил на этот пост. Если же когда-нибудь нынешний президент начнет возражать против действий премьер-министра, то Саргсян через парламент может с легкостью отправить его в отставку.

«Серж Саргсян избран премьер-министром, но это Пиррова победа для него. Трудности впереди.

Да, сегодняшние акции в Ереване пойдут на убыль, но риски останутся. Политические процессы в стране могут в любую минуту обратиться против Саргсяна, и тому есть веские причины - экономика в плачевном состоянии, долги растут, а армянские юноши погибают в оккупированных азербайджанских районах», - отметил эксперт.

Шаиноглу уверен, что несмотря на это, Саргсян не отступит от оккупационной политики и тем самым приблизит свой конец.

«Азербайджан должен продолжать изоляционную политику в отношении Армении и давление в прифронтовой зоне, чтобы армянская общественность понимала: враждебность с Азербайджаном и Турцией ни к чему хорошему не приведет», - подытожил политолог.

Али Мамедов

