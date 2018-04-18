Пройдет очередной экзамен по приему на госслужбу

2018-04-18 10:58 | www.oxu.az | 7

Государственный экзаменационный центр 22 апреля проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам BA и BB, относящимся к категории B административных должностей (административные исполнительные позиции).

Об этом Oxu.az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

По информации, для участия в экзамене, который пройдет в Баку, зарегистрировались 364 кандидата по группе BA и 1308 кандидатов по группе BB.

Экзамен во всех зданиях начнется в 11:00 и продлится 3 часа.

Кандидаты, у которых при входе на экзамен будут обнаружены мобильный телефон, конспекты и другие вспомогательные средства, на экзамен допущены не будут.

Эльвин Пашазаде

