Страшные предсказания иранского ясновидящего – ВИДЕО

2018-04-18 11:07 | www.oxu.az | 8

Известный иранский ясновидящий Мохсен Норузи был тем человеком, который спрогнозировал начало мирового кризиса с приходом к власти «черного человека», 44-го лидера дальнего государства.

Как сообщает Oxu.Az, в совпадении, что 44-м главой Белого дома стал Барак Обама, многие увидели пугающий знак.

Сам Норузи убежден, что сложная экономическая обстановка будет сохраняться вплоть до 2020 года, а ее главным следствием станет радикальное изменение военного и политического устройства.

Экстрасенс подчеркнул, что США в будущем растеряют свое влияние в мире, а Европе, если и удастся сохранить свои позиции, то лишь номинально. Третья мировая война, по предсказаниям Норузи, уже началась.

2014 год предсказатель назвал началом трагедии, которая разрастется на Востоке и предстанет в виде террористических актов по всему миру.

Находят свое подтверждение и природные катаклизмы, предсказанные Мохсеном Норузи - начиная с 2011 года многие государства, действительно, потрясли извержения вулканов, наводнения и землетрясения.

В будущем, обещает ясновидящий, число бедствий лишь увеличится, но так как миссия человечества еще не выполнена, жизнь на планете Земля будет сохраняться очень долго.

Али Мамедов

