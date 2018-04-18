В центре Еревана собираются протестующие

2018-04-18 11:08 | www.trend.az | 7

Участники митинга оппозиции начали собираться в центре Еревана, в районе площади Франции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

К расположенному здесь зданию оперы пришли около 200-300 человек, к ним подходят новые участники митинга. Среди собравшихся много молодежи, студенческого и школьного возраста.

Лидер оппозиции Никол Пашинян с группой сторонников из примерно 10 человек начал "сидячий" протест в начале улицы Месропа Маштоца, из-за чего движение транспорта по ней прекратилось. Затем Пашинян вместе с митингующими двинулся через площадь Франции.