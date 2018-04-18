В России ученик напал на одноклассницу и устроил пожар

2018-04-18 11:13 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в школе номер 1. Подросток зашел в кабинет информатики, ранил ученицу в руку, напал на преподавателя. После этого школьник разлил горючее вещество и поджег класс, сработала сигнализация. Затем он нанес себе ножевое ранение.

Одна из учениц, испугавшись сигнализации, попыталась выпрыгнуть из окна. От пожара никто не пострадал.

Школьника задержали, а затем госпитализировали. Им оказался 17-летний ученик коррекционного класса.