Автобусная остановка близ станции метро «Кероглу» будет ликвидирована

2018-04-18 11:16 | www.apa.az | 7

Началась реализация мер по устранению наблюдаемого в вечерние часы хаотического движения и пробок около пирамидального выхода с метростанции «Кероглу» в направлении от центра города к аэропорту.

Как сообщили АПА-Экономикс в Бакинском транспортном агентстве, сейчас начата установка придорожных ограждений. По завершении этих работ находящаяся здесь автобусная остановка будет ликвидирована. Тем самым на территории будет обеспечено непрерывное движение транспорта, предотвращено образование пробок. Автобусы, следующие из Центра обмена транспортом «Кероглу» в близлежащие поселки, не будут останавливаться перед пирамидальным выходом метростанции. В связи с этим перевозчикам сделано предупреждение. Пассажирам рекомендуется пользоваться услугами соответствующих перевозчиков непосредственно в Центре обмена транспортом «Кёроглу».

Отметим, что автобусная остановка будет ликвидирована 21 апреля.