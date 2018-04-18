Азербайджан укрепился в мировом рейтинге военной мощи

2018-04-18 11:15 | www.oxu.az | 6

Азербайджан занимает 53-ое место в рейтинге военной мощи среди 136 стран мира.

Как передает Oxu.az, об этом говорится в опубликованном рейтинге Global Firepower Index.

Таким образом, Азербайджан укрепился в рейтинге по сравнению с прошлым годом, когда занял 59-е место.

Всего в рейтинге представлены 136 стран. Согласно рейтингу, Турция вошла в первую десятку стран с наибольшей военной мощью, заняв 8-ое место, Грузия на 80-м месте, Армения - на 95-м.

Возглавили рейтинг США, Россия и Китай.