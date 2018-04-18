Противники премьера Армении подошли к его резиденции в центре Еревана

2018-04-18 11:19 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, акцией руководит оппозиционный депутат, глава фракции «Елк» (Исход) Никол Пашинян. Перед началом протестов он заявил журналистам, что сейчас его сторонники обсуждают вопросы, связанные с созданием комитета «бархатной революции», о котором он говорил накануне.

Отметим, Аакции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Саркисяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саркисяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саркисяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.