Президент Ильхам Алиев после церемонии инаугурации посетил могилу Гейдара Алиева

2018-04-18 11:29 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены его семьи после церемонии инаугурации посетили Аллею почетного захоронения, почтили память архитектора и основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает АПА, глава государства возложил венок к могиле Г.Алиева.

Затем президент и члены семьи посетили могилу выдающегося офтальмолога, ученого, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы.

Также были возложены цветы к могилам государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.