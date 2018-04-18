«Коммерсантъ»: Беларусь может отправить в Азербайджан реактивные системы залпового огня «Полонез»

2018-04-18 11:39 | www.apa.az | 7

В 2018 году Беларусь планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку десяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез». Вероятным заказчиком системы называется Азербайджан.

Как сообщает АПА со ссылкой на газету «Коммерсантъ», первая экспортная поставка «Полонезов» может состояться уже в 2018 году. Об этом газете рассказал источник, близкий к Минобороны Беларуси. Согласно информации, юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент «заканчивает решать свои финансовые вопросы». Раскрывать имя заказчика источник отказался. Однако два топ-менеджера предприятий российской оборонной промышленности говорят, что речь идет об Азербайджане.