Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева

2018-04-18 11:39 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после церемонии присяги посетил вместе с членами семьи Аллею почетного захоронения и возложил цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Oxu.Az, затем глава государства и члены семьи посетили могилы выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Затем Ильхам Алиев и члены его семьи посетили Аллею Шехидов, почтили память героических сынов Азербайджана, отдавших свои жизни за свободу, независимость и территориальную целостность нашей страны, возложили венок перед памятником «Вечный огонь».