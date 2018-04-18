Глава Евросовета считает расширение торговли ЕС с США необходимым

2018-04-18 11:30 | www.trend.az | 7

Глава Евросовета Дональд Туск считает важным расширение, а не сужение торговли Евросоюза с США. Об этом он сказал, выступая в Европарламенте, передает РИА Новости.

ЕС по-прежнему надеется на получение от Соединенных Штатов перманентного исключения из-под действия новых тарифов страны на ввоз стали и алюминия. Если не будет перманентного исключения, ЕС придется отреагировать, отметил глава Евросовета. Еврокомиссия уже готовит ответные меры на этот случай.

"Мы бы хотели избежать такого развития событий, поэтому я призываю к диалогу, который принесет больше торговли между ЕС и США, а не меньше", — сказал Туск.