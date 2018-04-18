В руководстве азербайджанской СК новое назначение

2018-04-18 11:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Юсиф Солтанов назначен заместителем председателя правления азербайджанской страховой компании AzInsurance (“AzSığorta”), сообщает компания в среду.

Ранее Солтанов занимал руководящие должности в департаменте по продажам, департаменте по страхованию имущества, руководил блоком по стратегическим связям в AzInsurance.

Обновленный состав правления СК выглядит следующим образом: Анар Талыбов - председатель, Зохраб Ширинов и Юсиф Солтанов - заместители председателя