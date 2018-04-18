Президент Ильхам Алиев посетил площадь Флага, где в честь главы государства был дан орудийный залп

2018-04-18 11:49 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены его семьи посетили Площадь государственного флага.

Как сообщает АПА, начальник отряда почетного караула отдал рапорт Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву.

Глава государства поприветствовал солдат. Прозвучал гимн Азербайджанской Республики.

Затем в честь Верховного Главнокомандующего был дан орудийный залп.

Отряд почетного караула под звуки военного марша прошел перед главой государства.

Затем было сделано памятное фото.