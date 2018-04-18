Министр: Азербайджан инвестировал в экономику Швейцарии 1,2 млрд. долларов

2018-04-18 11:59 | www.apa.az | 7

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с послом Швейцарии в Баку Филипом Штальдером.

Как сообщили АПА-Экономикс в Минэкономики, на встрече Ш.Мустафаев подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане действует 71 компания со швейцарским капиталом. «В тоже время Азербайджан активно инвестирует в экономику Швейцарии, объем вложений оценивается в 1,2 млрд. долларов. Взаимный товарооборот в 2017 году вырос на 40% - до 240 млн. долларов». Он добавил, что в июле 2018 года в Баку приедет делегация во главе с министром экономики Швейцарии Йоханом Шнайдер-Амманом. В рамках визита пройдет бизнес-форум.

Ш.Мустафаев на встрече подчеркнул, что швейцарские компании могут посетить Азербайджан и ознакомиться с возможностями нового морского порта в Аляте. Министр отметил недопустимость деятельности ряда швейцарских компаний на оккупированных территориях Азербайджана.