Определены время и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

2018-04-18 12:02 | www.apa.az | 6

Определены время и повестка очередного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает АПА, заседание пройдет 24 апреля.

В повестку включены годовой отчет по противодействию торговле людьми, законопроекты «О занятости», «О профессиональном образовании», «О телекоммуникации», «О СМИ», «О теле и радиовещании», «Об общественном теле и радиовещании», «О правовой защите образцов азербайджанского фольклора», «О культуре», «О правовой охране баз данных», «Об архитектурной деятельности» и другие изменения в документы.