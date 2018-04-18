Демонстранты в Ереване взяли в осаду резиденцию Саргсяна - ОБНОВЛЕНО

2018-04-18 12:05 | www.oxu.az | 7

Демонстранты в Армении беспрепятственно прошли мимо здания парламента до дверей резиденции премьер-министра. Здесь Никол Пашинян возвестил о начале блокады резиденции.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

«Полицейский кордон оказался снят, и перед дверями резиденции находятся лишь несколько полицейских. Более основательные силы полиции сконцентрированы на второстепенных улицах, прилегающих к проспекту.

Пока выступал Пашинян, к театру «военных действий» подтянулись дополнительные силы полиции», - сообщают армянские СМИ.

11:49

Участники акции протеста, несогласные с избранием Сержа Саргсяна премьером Армении, вновь блокируют улицы и подошли к резиденции главы правительства.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Акций руководит оппозиционный депутат, глава фракции «Елк» (Исход) Никол Пашинян. Перед началом протестов он заявил журналистам, что сейчас его сторонники обсуждают вопросы, связанные с созданием комитета «бархатной революции», о котором он говорил накануне.

Акции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.