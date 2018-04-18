На территории Азербайджана ожидается пыльный туман

2018-04-18 12:05 | www.apa.az | 7

По результатам мониторинга, проведенного специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов, 18-19 апреля количество пыли в воздухе на территории республики превысит санитарную норму.

Как сообщили АПА в МЭПР, это связано с тем, что со второй половины дня 18 апреля пыльный туман проникнет на территорию страны с атмосферными потоками и юго-западным ветром с Аравийского полуострова.

Специалисты Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешли на усиленный режим работы и каждые три часа ведут наблюдение в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом.