Телеканал BBC вспомнил лживое обещание Саргсяна

2018-04-18 12:15 | www.oxu.az | 7

Телеканал BBC опубликовал обзор происходящих в Армении в последние дни событий.

Как передает Oxu.Az, в обзоре BBC, кроме всего прочего, также уделено внимание лживому обещанию Сержа Саргсяна, которое он дал четыре года назад, находясь на посту президента Армении.

«Так, еще в 2014 году Серж Саргсян заявил, что уйдет из политики в 2018 году, когда истечет срок его полномочий. Это не первое подобное заявление – в апреле 2014 года он обещал, что по окончании своих полномочий не будет добиваться ни президентского, ни премьерского поста», - сообщает BBC.

Отметим, первым президентом, избранным армянским парламентом, стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян. Его инаугурация состоялась 9 апреля, тогда же прежнее правительство ушло в отставку, а полномочия Сержа Саргсяна закончились.

Что касается нынешних акций протеста в Армении, в обзоре говорится, что данный конфликт носит ярко персонифицированный характер: «Саргсян обещал уйти – пусть уходит. Политикой президента в стране недовольны многие».

Али Мамедов

