Лавров совершит визит в Китай

2018-04-18 12:06 | www.trend.az | 7

Глава МИД РФ Сергей Лавров 23-24 апреля совершит официальный визит в Китай и примет участие в заседании министров иностранных дел стран ШОС, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

"В соответствии с механизмом ежегодных взаимных визитов глав МИД России и Китая, министр иностранных России Сергей Лавров по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И с 23 по 24 апреля совершит официальный визит в Китай", — сообщила на брифинге Хуа Чуньин.