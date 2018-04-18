НФПП выдал льготные кредиты на сумму 2,1 млрд. манатов

2018-04-18 12:21 | www.apa.az | 8

По сегодняшний день на проекты 34 963 предпринимателей на общую сумму 4,7 млрд. манатов Национальным фондом поддержки предпринимателей (НФПП) выделены льготные кредиты на 2,1 млрд. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал на пресс-конференции исполнительный директор НФПП Ширзад Абдуллаев. По его словам, благодаря льготным кредитам, создано около 160 тыс. новых рабочих мест. «71% льготных кредитов направлены в аграрный сектор, 29% - в промышленный и другие сектора. 75% кредитов пришлись на долю регионов, 25% - Баку».