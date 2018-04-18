Кабмин ушел в отставку

2018-04-18 12:53 | www.oxu.az | 8

Сегодня правительство Азербайджана - Кабинет министров - в полном составе был отправлен в оставку.

Как передает Oxu.Az, глава государства Ильхам Алиев, приступивший к очередному семилетнему сроку президентства, воспользовался своим конституционным правом и отправил Кабмин в отставку.

Президент должен сформировать новое правительство в ближайшие дни.

Отметим, что отправленное в отставку правительство возглавлял премьер-министр Артур Расизаде.

Полный состав правительства:

Премьер-министр Азербайджана

Расизаде Артур Таир оглы

Первый вице-премьер

Эюбов Ягуб Абдулла оглы

Вице-премьер

Эфендиев Эльчин Ильяс оглы

Вице-премьер

Шарифов Абид Годжа оглы

Вице-премьер

Гасанов Али Шамиль оглы

Вице-премьер

Ахмедов Али Джавад оглы

Вице-премьер

Аббасов Исмет Дурсун оглы

Министерство иностранных дел Азербайджана

Мамедъяров Эльмар Магеррам оглы

Министерство внутренних дел Азербайджана

Усубов Рамиль Идрис оглы

Государственная служба безопасности Азербайджана

Гулиев Мадат Газанфар оглы

Служба внешней разведки Азербайджана

Султанов Орхан Садьяр оглы

Государственная миграционная служба Азербайджана

Набиев Фирудин Гилал оглы

Государственная пограничная служба Азербайджана

Гулиев Эльчин Исага оглы

Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу

Рагимов Арзу Юсиф оглы

Министерство обороны Азербайджана

Гасанов Закир Аскер оглы

Министерство оборонной промышленности Азербайджана

Джамалов Явер Талыб огды

Министерство юстиции Азербайджана

Мамедов Фикрет Фаррух оглы

Министерство финансов Азербайджана

Шарифов Самир Рауф оглы

Министерство налогов Азербайджана

Джаббаров Микаил Чингиз оглы

Министерство экономики Азербайджана

Мустафаев Шахин Абдулла оглы

Министерство энергетики Азербайджана

Шахбазов Парвиз Октай оглы

Министерство социальной защиты и труда Азербайджана

Муслимов Салим Январ оглы

Министерство сельского хозяйства Азербайджана

Асадов, Гейдар Ханыш оглы

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана

Багиров Гусейнгулу Сеид оглы

Министерство культуры и туризма Азербайджана

Гараев Абульфас Мурсал оглы

Министерство образования Азербайджана

Должность никто не занимает

Министерство здравоохранения Азербайджана

Ширалиев Октай Кязым оглы

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Азербайджана

Гулузаде Рамин Намиг оглы

Министерство молодежи и спорта Азербайджана

Рагимов Азад Ариф оглы

Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана

Гейдаров Кямаледдин Фаттах оглы

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана

Должность никто не занимает

Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана

Гасанов Али Шамиль оглы

Государственный комитет таможни Азербайджана

Алиев Айдын Али оглы

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана

Гусейнова Хиджран Кямран гызы

Государственный комитет статистики Азербайджана

Будагов Таир Ягуб оглы

Государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджана

Гурбанлы Мубариз Гахраман оглы

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана

Ибрагимов Назим Гусейн оглы

Государственный комитет имущества Азербайджана

Гасанов Кярям Аваз оглы

Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана

Гасанов Рамиз Айваз оглы

Государственная морская администрация Азербайджана

Гурбанов Гудрат Ганбар оглы

Государственная администрация гражданской авиации Азербайджана

Мамедов Ариф Ахмад оглы

Национальное архивное управление Азербайджанской Республики

Пашаев Атахан Аваз оглы

Республиканское агентство по защите авторских прав Азербайджана

Иманов Кямран Султан оглы

Председатель Государственного агентства продовольственной безопасности

Гошгар Тахмазли

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

