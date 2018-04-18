Прогноз погоды на четверг

2018-04-18 12:57 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг, 19 апреля, ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами будет наблюдаться слабый туман. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 7-9°, днем 15-19°, в столице - ночью 7-9°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность - ночью 70-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Вечером в горных и предгорных районах синоптики прогнозируют гром и кратковременный дождь. Утром местами возможен туман. Будет дуть западный ветер, местами усиливаясь.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 19-24°, в горах - ночью 1-6°, днем 7-12° тепла.