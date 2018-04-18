Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов

2018-04-18 12:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 18-го апреля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ завершился без инцидентов, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель Анджей Каспшик, его полевые помощники Огнен Йович и Михаил Олару.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.