В Кубке мира в Баку примут участие 26 стран

2018-04-18 12:53 | www.apa.az | 8

27-го апреля в Баку стартует Кубок мира по художественной гимнастике. Как сообщили apasport.az в Федерации гимнастики Азербайджана, в трёхдневном соревновании ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран.

44 из них выступят в индивидуальной программе, а 83 – в составе групповых сборных.

В первые два дня турнира, который состоится в столице нашей страны в 6-й раз участницы индивидуальных соревнований и групповые сборные померятся силами в квалификационном раунде. В зависимости от его результатов определятся победители по обеим программам в многоборье и участники финалов по отдельным видам программы.

В финальном этапе в последний день соревнований за победу будут бороться 8 сильнейших гимнасток в индивидуальной программе и 8 групповых сборных.

Кроме того, гимнастке и лучшей групповой сборной, получившим самые высокие баллы за выступление будет вручён традиционный Кубок «AGF Trophy».

Перед этим соревнованием в Национальной гимнастической арене состоится международный турнир «AGF Junior Trophy» с участием молодых гимнасток. Спортсменки 2003-2005-х годов рождения выступят только в индивидуальной программе. Турнир будет проведён 23-24-го апреля.

Молодые гимнастки разыграют медали до старших, 23-24-го апреля. Сразу после окончания этого турнира там же состоится Кубок мира по художественной гимнастике. В этом турнире ожидается участие представительниц 19 стран.