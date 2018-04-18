Греция назвала обязательное условие для вступления Македонии в Евросоюз

2018-04-18 12:25 | www.trend.az | 5

Министерство иностранных дел Греции заявило, что изменение конституционного названия Республики Македония является обязательным условием вступления Скопье в Евросоюз, передает РИА Новости.

В заявлении МИД в связи с планами Еврокомиссии говорится, что Греция поддерживает расширение Европейского союза, считая само собой разумеющимся, что страны-кандидаты выполняют условия вступления, включая уважение международного права и добрососедских отношений.

Греция отмечает, что "решение вопроса с названием (бывшей югославской Республики Македония) остается неотъемлемой частью данных условий", говорится в документе.

В Афинах добавляют, что Скопье предстоит долгий путь, чтобы заполнить возникшие пробелы.