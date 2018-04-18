В закрывшихся банках остались 150 млн. манатов НФПП

2018-04-18 13:05 | www.apa.az | 7

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) ведет работу по возврату 150 млн. манатов, оставшихся в банках, чьи лицензии на деятельность были аннулированы.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал на пресс-конференции исполнительный директор НФПП Ширзад Абдуллаев. Он напомнил, что в последние годы в связи с различными недостатками и нарушениями в Азербайджане были аннулированы лицензии у 12 банков. «Эти банки из средств НФПП выдали предпринимателям льготных кредитов на общую сумму 200 млн. манатов. Посредством Азербайджанского фонда страхования вкладов фонду возращены средства на сумму 40 млн. манатов, еще 10 млн. манатов возвращено в госбюджет. В настоящее время ведется работа по возврату оставшихся 150 млн. манатов», - сказал Ш.Абдуллаев.