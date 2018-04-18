Россия предложила Южной Корее подключиться к проекту в КНДР

2018-04-18 12:51 | www.trend.az | 5

Москва предлагает южнокорейским компаниям подключиться к проекту в северокорейском Раджине, надеется на позитивный ответ, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, передает РИА Новости.

"Мы предлагаем нашим коллегам — южнокорейским коллегам и северокорейским коллегам — рассмотреть возможность подключения к раджинскому проекту. Раджинский проект санкциями не запрещен, и поэтому, если южнокорейские компании вдруг примут решение о том, чтобы уголь из России через Раджин шел не только в Китай, но и в Южную Корею, от этого выиграли бы все", — считает дипломат.

"Рассчитываем, что они к нам прислушаются", — отметил он в интервью "Общественному телевидению Приморья".