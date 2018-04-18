Оставшиеся в беспомощном состоянии в горах Гёйазан два человека были спасены

2018-04-18 13:09 | www.apa.az | 5

Два человека, оставшиеся в беспомощном состоянии в горах на территории Газахского района, были спасены.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, 17 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что 2 человека остались в беспомощном состоянии в горах Гёйазан на территории села Аббасбейли Газахского района.

Принимая во внимание темное время суток (ночные часы) и сложный скалистый участок местность в поисково-спасательных операциях был задействован горно-спасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС. В результате проведенных в течение нескольких часов поисков было определено местоположение обоих граждан. Они находилась на высоте 150 метров. Ими оказались Мирзоев Гасым Ибрагим оглу (1997 г.р.) и Годжаев Джафар Арзу оглу (1999 г.р.). После спасения молодым людям была оказана психологическая помощь, и они были переданы бригаде врачей.

Операция успешно завершена.