В Узбекистане будут созданы новые ведомства в агропромышленном комплексе

2018-04-18 12:54 | www.trend.az | 5

В 2018 году правительство Узбекистана намерено провести масштабную работу по созданию необходимых условий для развития сельского и водного хозяйства. Для решения проблем этой сферы президент Шавкат Мирзиёев предлагает создать ряд новых ведомств и центров, еще часть учреждений упразднят.

Об этом сообщает в среду Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ президента "О мерах по коренному совершенствования системы государственного управления сельским и водным хозяйством".

"Образовать Инспекцию по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее — Инспекция), ответственную за осуществление контроля за состоянием агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности, исполнением требований законодательства и нормативных документов в данной области", — говорится в документе.

Кроме того, в Республике появятся Фонды по развитию сельского хозяйства и водного хозяйства. На базе Республиканского центра по семеноводству хлопчатника и Республиканского центра по семеноводству зерновых колосовых культур создадут Центр по развитию семеноводства, специалисты которого займутся системой подготовки и использования семян.