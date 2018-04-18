В Ереване полиция задержала 68 протестующих

2018-04-18 13:18 | www.apa.az | 8

По положению на полдень 18 апреля в разные отделения полиции Армении подвергнуты приводу 68 граждан.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, полицейские сообщили лидеру инициативы «Мой шаг», руководителю партии «Гражданский договор» Николу Пашиняну о том, что граждан, подвергнутых приводу, через несколько часов отпустят.

Отметим, накануне Пашинян и его сторонники перекрыли ряд центральных улиц Еревана, после чего заблокировали здания нескольких ведомств – МИД, Генпрокуратуры и так далее. Во время вчерашнего митинга уже на столичной Площади Республики глава партии «ГД» представил свой дальнейший план. «Мы должны продолжить блокирование ведомственных зданий, перекрытие дорог, шоссе. Я не буду говорить, как это делать, так как опыт показал, что вы героический народ, и перед вами нет закрытых территорий», - сказал Никол Пашинян. Он также сообщил, что будет создан революционный комитет, который будет координировать все действия. «Завтра необходимо парализовать весь Ереван», - заявил лидер партии Никол Пашинян.