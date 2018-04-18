Руководители религиозных конфессий Азербайджана поздравили Ильхама Алиева

2018-04-18 13:38 | www.apa.az | 7

Руководители религиозных конфессий Азербайджана поздравили Ильхама Алиева по случаю избрания на пост президента.

Как сообщает АПА, в письме, подписанном председателем Управления мусульман Кавказа Шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде, архиепископом Бакинским и Азербайджанским Александром, главой Общины горских евреев Азербайджана Милихом Евдаевым, епископом римско-католической церкви в Азербайджане Владимиром Фекете и председателем албано-удинской христианской общины Азербайджана Робертом Мобили, говорится:

«От имени всех верующих Азербайджана поздравляем Вас с убедительной победой на выборах, просим у Всевышнего успехов в Вашей деятельности на благо азербайджанского народа и государства, а также в усилиях и действиях, представляющих важность в мировом масштабе. Ваше превосходительство, Вы являетесь незаменимым лидером азербайджанского народа в ХХI веке. На этих выборах наш народ еще раз продемонстрировал свою волю, проявил решимость в избрании политического лидера, защищающего на посту главы государства интересы народа, личности, завоевавшей высокий авторитет в мире. Азербайджанский народ, верующие Азербайджана сказали свое слово на выборах, проголосовав за продолжение духовного пути.

Эти уважение и любовь Вы завоевали своей масштабной деятельностью, мышлением и глобальными усилиями. Среди усилий, служащих общечеловеческим целям, особое место занимают объявление «Года мультикультурализма» и «Года исламской солидарности». С гордостью можем сказать, что сегодняшние успехи, ведущая роль и активная позиция в процессе межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалогов исходят из Вашей политической воли и глобальных инициатив.

Главы религиозных конфессий подчеркнули, что защита на государственном уровне религиозных памятников– мечетей, христианских и еврейских храмов является показателем мудрой политики: «Выражая волю верующих всей страны, поздравляем Вас, Ваше Превосходительство, с убедительной победой на президентских выборах. Пусть благодать и милость Творца всегда будут с Азербайджаном и азербайджанским народом».