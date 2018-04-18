Люк Бессон "прокатил" бакинцев на такси (ФОТО)

2018-04-18 13:04 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре "Gənclik Mall", за два дня до мировой премьеры прошёл показ французского комедийного боевика "Такси 5", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Фильм "Такси 5" представлен с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии "Cinemazadeh" в 2018 году.

На мероприятии присутствовали азербайджанские актеры, которые принимали участие в дубляже данного фильма. Также первыми посмотреть киноленту пришли известные телеведущие, медиа-персоны, блогеры и многочисленные представители СМИ.

По сюжету фильма, переведенный в полицейский участок города Марселя офицер назначается ответственным за поимку банды итальянских грабителей на мощных автомобилях Ferrari. А на помощь ему придет племянник. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант…

Режиссер фильма - Франк Гастамбид, продюсеры - Люк Бессон, Фанни Бессон. Главные роли исполняют Сальваторе Эспозито, Франк Гастамбид, Малик Бенталха и Сабрина Уазани.