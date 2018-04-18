Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов примет участие на открытии Shamkir Chess 2018

2018-04-18 13:10 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов сегодня примет участие на торжественном открытии пятого супертурнира по шахматам Shamkir Chess 2018, который пройдет сегодня в Центре Гейдара Алиева в Шамкире в 18:30, сообщили Trend Life в пресс-службе Shamkir Chess.

Турнир, организованный при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group, посвящен памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова. Турнир имеет XXI категорию и соберет десять сильнейших гроссмейстеров. Shamkir Chess 2018, состоящий из девяти туров, завершится 28 апреля. Посредством официального сайта турнира www.shamkirchess.com все партии турнира и пресс-конференции будут транслироваться в прямом эфире.

Победителем Shamkir Chess в 2014 и 2015 годах становился чемпион мира Магнус Карслен (Норвегия), в 2016 и 2017 годах - азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.