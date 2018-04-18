Ильхам Алиев: «Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа»

2018-04-18 13:57 | www.apa.az | 8

«Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа. Азербайджанский народ дал высокую оценку проделанной работе, проголосовал за развитие, прогресс, безопасность, наше будущее развитие».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на церемонии инаугурации сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что выборы были проведены справедливо и прозрачно: «Результаты проведенных местными и международными организациями до выборов опросов и результаты проведенных этими организациями в день выборов «exit-poll» совпадают с официальными итогами выборов. Это еще раз показывает, что выборы отражают волю нашего народа».