Президент: «В плане демократического развития проводимая нами политика соответствует нашим национальным интересам»

2018-04-18 14:07 | www.apa.az | 8

«Демократия в Азербайджане последние 15 лет стремительно развивалась. В Азербайджане обеспечены все свободы, и с точки зрения демократического развития считаю, что эти 15 лет были очень успешными».



Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время инаугурации присяги 18 апреля.

«Расширив политические реформы, мы обеспечили все свободы – свободу слова, прессы, собрания и политической деятельности. Хочу отметить одно – сегодня 80 процентов граждан Азербайджана являются пользователями интернета и доступ к интернету в Азербайджане свободный. То есть, в плане демократического развития проводимая нами политика очень правильная и соответствует нашим национальным интересам. Мы говорим это не для того, чтобы понравиться кому-то, а для того, чтобы политические реформы в Азербайджане расширялись еще больше, азербайджанский народ всегда был хозяином своей судьбы, как и сегодня. Выборы и их результаты еще раз подтвердили это».