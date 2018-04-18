Али Дашдемиров: Bank Respublika обновил бизнес-стратегию и общее видение развития (ИНТЕРВЬЮ)

2018-04-18 13:38 | www.trend.az | 8

Конкуренция среди банков с каждым годом растет, создаются новые финансовые продукты, улучшаются условия и сервис. При такой борьбе одну из важных ролей играют маркетологи.

Сегодня мы встретились с директором департамента по маркетингу Bank Respublika Али Дашдемировым, который не только рассказал о профессии маркетолога и об особенностях банковского маркетинга, но и дал много полезных советов начинающим специалистам.

Али бей, Вы уже несколько лет являетесь руководителем департамента маркетинга Bank Respublika. Можете рассказать нам как Вы пришли в этот банк?

В первую очередь, хочу поблагодарить Вас за сегодняшнюю встречу и Ваше время.

В команде Bank Respublika я уже более шести лет, моя работа с банком началась в рамках маркетингового проекта в 2012 году. Тогда я вел проект аудита маркетинга и репозиционирования бренда на рынке со стороны консалтинговой компании. По завершению нескольких этапов работ, в ходе которых было тесное сотрудничество как с руководством, так и с ведущими структурами банка, я принял приглашение стать членом команды, что в итоге и произошло. Спустя годы, команда и сам бренд нашего банка стали для меня по-настоящему родными.

Последние месяцы Bank Respublika очень активизировался на рынке. Появилось очень много маркетинговых кампаний, акций. С чем это связано?

Ни для кого не секрет, что последние два года были напряженными для банковского сектора. Изменилось очень много переменных на рынке, что создало необходимость в разработке новых стратегий и подходов в работе.

Само слово кризис означает “поворотный пункт”, а это знаменует ни что иное, как новые возможности для бизнеса. Используя эти новые возможности банк обновил как бизнес стратегию, так и общее видение развития на ближайшие годы. Можно сказать, что активность банка на рынке, которую Вы подчеркнули напрямую связана с изменениями стратегического плана банка.

В рамках проводимых обновлений, уже в конце прошлого года банк утвердил маркетинговый план на текущий год, который подразумевает высокую активность практически по всем направлениям в соответствии с поставленными бизнес-задачами на текущий год.

Наша цель - быть одним из лидеров рынка, имея четкие планы действий для этого, которые поддерживаются как местными, так и нашими немецкими акционерами. Для достижения же поставленных целей, мы планируем использовать весь креативный потенциал нашей маркетинговой команды и самые современные подходы в рекламе и продвижении.

Говоря о креативном подходе к рекламе, могли бы Вы рассказать нам про процесс создания рекламной кампании?

Создание рекламных кампаний, наверное, самый бурный процесс в департаменте и самый творческий. У нас есть определенная модель создания кампаний, которой мы стараемся придерживаться.

Сама рекламная кампания по сути - это последний этап всего процесса.

До этого происходит разработка условий продукта или акции, исходя из потребностей и возможностей рынка, которые определяются маркетингом совместно с бизнес направлениями. Создание любой кампании начинается с придумывания рекламной концепции и основного посыла. На этом этапе звучит множество и совсем диких идей, также и идей не относящихся к теме, но весьма интересных. В итоге выбираем подходящее решение, так что без юмора этот этап не проходит.

Помню одну нашу рекламную концепцию для кредитных карт, где карта представлена в виде мачете, разбивающего кокос на необитаемом острове с текстом - “Наша карта не оставит Вас в беде”. Эта реклама была настолько нестандартной и юморной на тот момент, что даже мы сами остерегались принять ее на вооружение. После активных обсуждений концепции с руководством, было принято решение запустить рекламу. Рынок принял рекламу на ура, но что самое удивительное для нас - именно эту рекламу представили на одном из международных мероприятий, как одну из самых креативных из банковского сектора. Тогда я убедился, что даже самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом и ими нельзя пренебрегать

Вы также стали активны в социальных сетях. Есть ли у вас стратегия по интернет-маркетингу?