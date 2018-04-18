Во Франции задержана азербайджанка-член грузинской ОПГ

2018-04-18 14:14 | www.apa.az | 7

В результате проведенной 16-17 апреля операции «Caucase Normandie», осуществляемой в рамках сотрудничества Грузии с Европолом, во Франции и Греции были задержаны 34 члена грузинской Объединенной преступной группировки.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на грузинское МВД, среди задержанных 4 грузинских «вора в законе». Во Франции были задержаны 15 членов транснациональной преступной группировки, из них 14 – граждане Грузии и 1 гражданин Армении. В Греции задержаны 23 гражданина Грузии. Они занимались кражей в квартирах и магазинах, а также продажей похищенных товаров.

Среди задержанных во Франции граждан Грузии есть азербайджанка Эльмира Мустафаева (1970 г.р.). В результате обысков, проведенных в ходе расследования, были собраны данные о криминальной деятельности группировки.



Расследование преступной группировки проводится по соответствующим статьям УК Франции и Греции.