Президент Азербайджана: «Поднятые кандидатами во время избирательной кампании вопросы будут тщательно рассмотрены»

2018-04-18 14:16 | www.apa.az | 7

«В своих выступлениях кандидаты высказывали достаточно резких критических мыслей, я это приветствую и оцениваю как позитивный момент».

«За последние 15 лет в Азербайджане наблюдаются позитивные тенденции в политической культуре».

Как сообщает АПА, об этом сегодня сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе.

Глава государства отметил, что избирательная кампания на президентских выборах это еще раз продемонстрировала: «В своих выступлениях кандидаты высказывали достаточно резких критических мыслей. Я это приветствую и оцениваю как позитивный момент. Это говорит о том, что политическая борьба развивается в правильном направлении.

Поднятые кандидатами во время избирательной кампании вопросы будут тщательно рассмотрены и стоящие предложения будут учтены».