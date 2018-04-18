Необходимо усилить внимание к решению затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ – госсекретарь Словении

2018-04-18 13:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Необходимо уделять максимум внимания решению затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ.

Об этом сказал в среду Государственный секретарь министерства иностранных дел Словении Андрей Логар на официальной церемонии открытия председательства Словении на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ, говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Председательство Словении на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ будет характеризоваться приверженностью страны к предпринимаемым усилиям по восстановлению доверия в регионе ОБСЕ, сказал Госсекретарь МИД.

«Затяжные конфликты в регионе ОБСЕ, проблемы, связанные с контролем над вооружениями, кризисная ситуация в связи с принятием мер по укреплению доверия и безопасности, усиление радикализации, распространение террористической деятельности и злоупотребление информацией - лишь некоторые из вопросов, требующих нашего пристального внимания. Существует большая потребность, чем когда-либо, для открытого диалога между государствами-участниками»,- добавил Логар.

Словения действительно считает, что ОБСЕ способна развивать диалог, восстанавливать доверие и содействовать стабильности, сказал Госсекретарь МИД.

Отметим, что одним из затяжных конфликтов на пространстве ОБСЕ является армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.