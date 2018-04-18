Президент: «Место выступивших на выборах антинациональных групп на свалке истории»

2018-04-18 14:25 | www.apa.az | 6

«Выступившие на выборах антинациональные группы уже стали маргинальными. Эти выборы еще раз показали, что им нет места на политической сцене Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на церемонии инаугурации сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджанский народ давно определил их место, это свалка истории. Азербайджанский народ в очередной раз указал этим функционирующим за счет иностранных грантов и финансовой помощи группам, которые выступают против своего государства и во многих случаях предают его, их место. Проведенные ими до и после выборов сборища еще раз показали, что азербайджанский народ никогда не допустит, чтобы к власти пришли управляемые из за рубежа группы».