Трамп отказался давать показания

2018-04-18 14:32 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп передумал давать показания специальному прокурору США Роберту Мюллеру в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Об этом сообщает Oxu.az ссылкой на газету The Washington Post.

По данным издания, на решение Трампа повлиял тот факт, что ранее сотрудники ФБР обыскали дом и офис адвоката президента Майкла Коэна и изъяли у него ряд документов.

The Washington Post отметила, что этот инцидент «глубоко поразил» президента США и заставил его «поставить крест на желании дать показания спецпрокурору» Мюллеру.

Ранее Трамп не раз заявлял, что готов выступить перед командой Мюллера, несмотря на то, что члены юридической команды президента советовали ему не делать этого.

Как сообщалось, юристы Трампа опасались, что «склонность к ошибочным заявлениям» может сделать его «уязвимым в случае многочасовой дачи показаний».

По информации издания, обыски в офисе и апартаментах Коэна также побудили Трампа заняться расширением юридической команды Белого дома.

В свою очередь, некоторые из адвокатов президента сообщили, что не исключают вероятности дальнейших переговоров с командой Мюллера о возможных слушаниях с участием главы администрации США. По данным газеты, юристы Трампа отметили, что «президент часто меняет свое мнение».

Напомним, в отношении адвоката президента США Дональда Трампа - Майкла Коэна, -ведется расследование по делу о банковских махинациях, электронном мошенничестве и финансовых нарушениях, сообщает во вторник The Washington Post со ссылкой на три источника.

В рамках расследования сотрудники ФБР в понедельник обыскали офис Коэна в Рокфеллеровском центре в нью-йоркском районе Манхэттен, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах.

Адвокат Коэна Стивен Райан назвал методы расследования «нецелесообразными и излишними», указав на то, что его клиент «всецело содействовал всем госструктурам, включая предоставление Конгрессу документов и дачу показаний под присягой».