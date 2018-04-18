Президент: Нынешняя Армения – исторические земли Азербайджана

2018-04-18 14:37 | www.oxu.az | 7
Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 18 апреля на церемонии инаугурации в Милли меджлисе.
«За последние 15 лет многие самые авторитетные международные организации приняли очень важные резолюции по конфликту, в которых указывается, что вопрос должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Другого пути нет. Азербайджан никогда не позволит создать второе армянское государство на своей территории. Мы также доносим до мировой общественности, что не только Карабах, но и нынешняя Армения - исторические земли Азербайджана».