Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

2018-04-18 13:40 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Местами слабый туман. Южный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем - 15-19 градусов тепла, в Баку ночью - 7-9, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.