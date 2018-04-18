Еврокомиссар: В Грузии недостает прогресса в сфере охраны труда

2018-04-18 13:43 | www.trend.az | 7

Евросоюз обеспокоен недостатком прогресса в сфере эффективности надзора за условиями труда в Грузии. Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам расширения политики добрососедства ЕС Йоханеса Хана на имя главы грузинской правозащитной организации «Центр по исследованию и мониторингу прав человека» Лины Гвинианидзе, передает Новости-Грузия.

Письмо стало ответом еврокомиссара на обращение шести грузинских неправительственных организаций от 13 февраля 2018 года.

Правозащитники выразили обеспокоенность в связи с законопроектом «О безопасности труда», который в настоящее время рассматривается парламентом Грузии.

Они считают, что существующая в стране трудовая политика является слабой, в результате рабочие заняты на нестабильной и низкооплачиваемой работе, а условия труда небезопасны. НПО сообщают, что в период с 2011 по 2016 год в Грузии на рабочих местах погибли или пострадали 1046 человек и эта цифра с каждым годом растет.

Еврокомиссар заверил грузинских правозащитников, что Евросоюз в полной мере информирован о ситуации в Грузии в отношении безопасности труда.

Хан отметил, что отсутствие эффективной системы соблюдения трудовых прав и стандартов может пошатнуть процесс исполнения взятых Грузией обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.

«Существующая в Грузии практика, как и закон «О безопасности труда», не полностью соответствуют обязательствам Грузии сблизить ее национальное законодательство со стандартами ЕС в области защиты здоровья и безопасности на рабочем месте и защиты труда, подразумевающих задействование эффективных, пропорциональных и прозрачных санкций, которые обладают реальной сдерживающей силой в отношении работодателей», — отмечает в своем ответном письме еврокомиссар.