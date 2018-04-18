Президент Азербайджана: «Наши усилия в связи с демократическим развитием займут важное место в будущей деятельности»

2018-04-18 14:42 | www.apa.az | 7

«Мы и дальше будем продолжать предпринимать усилия в связи с демократическим развитием, и это направление будет занимать важное место в будущей деятельности».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе.

Глава государства отметил, что демократия в Азербайджане последние 15 лет стремительно развивалась: «Азербайджанский народ продемонстрировал единство, солидарность. Национальная идеология для нашей будущей деятельности играет основную роль. Азербайджанская идеология в нашей стране полностью восторжествовала. Азербайджанский народ объединился вокруг единой национальной идеи, и страна развивается очень успешно».

Президент Ильхам Алиев отметил, что межкультурные и межнациональные отношения в Азербайджане носят показательный характер: «Представители всех религий и народ в Азербайджане живут и будут жить в добрососедстве, как одна семья. Наша политика и желания общества обусловят действия, которые будут предприниматься в этом направлении. Азербайджан достиг очень больших успехов в уреглуировании внутригосударственных межрелигиозных и межнациональных отношений.

Мы за последние 15 лет показали это миру. Не только потому, что мы хотим показать себя. Потому что, чтобы и в мире преобладали позитивные тенденции. К сожалению, в этом направлении за последние 15 лет в мире протекают очень опасные процессы. Исламофобия, ксенофобия, дискриминация теперь в некоторых странах превращаются в государственную политику. Проявляются отрицательное отношение к представителям других религий и наций. Вот почему мы пытались и будем продолжать пытаться доказывать, показывая свой пример, что мультикультурализм жив и должен жить. В то же время мы верны нашим национальным и духовным ценностям и привязаны к ним. Не случайно, что 2016 и 2017 годы были объявлены в Азербайджане как годы «Мультикультурализма» и «Исламской солидарности».