Кремль наблюдает за процессами в Армении

2018-04-18 14:47 | www.oxu.az | 6

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле наблюдают за происходящим в последнии дни в Армении.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении, и, собственно, главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности», - сказал Песков.

Он напомнил, что накануне, 17 апреля, президент Владимир Путин направил Сержу Саргсяну поздравительную телеграмму.



«Вечером, достаточно поздно, он позвонил ему по телефону и поздравил его с избранием главой кабинета министров. <...> Безусловно, состоялся обмен мнениями», - добавил он.



Ситуация в Ереване, где на фоне массовых акций протеста экс-президента Сержа Саргсяна избрали главой правительства Армении, в среду стабилизировалась. Все 80 задержанных активистов выпущены из полиции, движение на центральных улицах разблокировано и введено в нормальный режим, крупные баррикады разобраны.