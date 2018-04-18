Представитель ЕК провел переговоры с Цукербергом по скандалу с утечкой

2018-04-18 13:45 | www.trend.az | 8

Вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип провел встречу с основателем Facebook Марком Цукербергом, на которой обсуждались вопросы сохранности данных и борьбы с дезинформацией, сообщил Ансип в Twitter, передает РИА Новости.

"Обсудил с Марком Цукербергом и (исполнительным директором) Шерил Сандберг шаги, которые Facebook предпринял и планирует предпринять для защиты личных данных пользователей и противодействия дезинформации. Есть большая необходимость восстановить доверие…", — сообщил Ансип.

Ранее Европарламент приглашал Цукерберга на слушания в связи со скандалом вокруг утечки данных миллионов пользователей.