В Азербайджане за I квартал выдано свыше 50 млн манатов льготных кредитов (версия 2)

2018-04-18 13:52 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года Национальный фонд поддержки предпринимателей (НФПП) выдал 135 предпринимателям льготные кредиты на сумму свыше 50 миллионов манатов, сказал в среду на пресс-конференции исполнительный директор НФПП Ширзад Абдуллаев.

По его словам, данные средства были направлены на реализацию проектов на сумму 357 миллионов манатов. Их реализация позволит создать 5 145 новых рабочих мест.

"Из этой суммы 74 процента были выданы в регионах Азербайджана, на Баку пришлись 26 процентов выданных кредитов. По сравнению с первым кварталом 2017 года число профинансированных проектов выросло на 31 процент, их общая стоимость - в 5,8 раза, сумма выданных кредитов - в 2,3 раза, а число создаваемых за их счет рабочих мест - в 12,4 раза", - отметил Абдуллаев.

Исполнительный директор НФПП отметил, что с начала деятельности фонда и до сегодняшнего дня предпринимателям было выдано льготных кредитов на сумму 2,1 миллиарда манатов.

"Эти средства были выданы около 35 тысячам предпринимателей на реализацию проектов стоимостью 4,7 миллиарда манатов. За счет данных кредитов было создано до 160 тысяч новых рабочих мест. 71 процент льготных кредитов был направлен на развитие аграрного сектора, 29 процентов - на развитие промышленности и других сфер. 93 процента профинансированных проектов составили средние и мелкие кредиты", - сказал Абдуллаев

Он отметил, что начиная с 2017 года, НФПП начал финансировать инвестиционные проекты за счет возвращенных средств.